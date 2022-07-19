Макей мечтает о возврате арестованного в Украине имущества Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей верит, что страна сможет когда-нибудь вернуть арестованное в Украине имущество Беларуси, но признает призрачность положительного оспаривания случаев ареста имущества в судебных инстанциях.

"Мы детально изучили все случаи, связанные с арестом белорусского имущества за рубежом. Без ответа в будущем эти действия не останутся", - заявил Макей в понедельник.

По его словам, в настоящее время прорабатываются необходимые юридические действия.

"Не могу сказать, что ситуация совсем благополучная в плане оспаривания этих случаев в судебных инстанциях. Но думаю, ситуация изменится, у нас появятся конкретные юридические, политические и экономические основания, чтобы это имущество было возвращено", - отметил Макей.

По сути, он косвенно признал, что согласно международным правовым нормам Беларусь является участником войны против Украины.