Украина опровергла заявление Лукашенко об экспорте зерна через Беларусь

Министерство инфраструктуры Украины опровергло заявление Лукашенко об экспорте зерна транзитом через Беларусь.

«Украина не поставляет в Беларусь или перевозит через ее территорию ни одного товара каким-либо видом транспорта. Заявление Александра Лукашенко о вывозе украинского зерна через территорию республики Беларусь не соответствует действительности», - говорится в заявлении ведомства в Facebook.

«Тогда я сказал: « <…> Вывозите бедным зерно» <…> Везут! Нам уже предоплату отдали железной дороге. Везут. По чайной ложке…» — заявил Лукашенко 2 июля.

«Министерство инфраструктуры Украины не поддерживает никаких отношений с прокремлевскими властями государства-сателлита и рассчитывает на справедливый международный суд по участию Беларуси в военной агрессии в отношении Украины. Рассматриваем это заявление Лукашенко как очередной акт информационной войны и просим СМИ использовать только проверенные источники информации», _ также сказано в сообщении украинского министерства.

В Министерстве инфраструктуры Украины также отметили, что «в результате российской агрессии все морские порты Украины были заблокированы».

«Это привело к обострению мирового продовольственного кризиса, ведь Украина обеспечивает едой не менее 440 000 000 человек. При этом 80% аграрной продукции из Украины экспортировалось именно морскими путями. Украина начала ряд инфраструктурных проектов, расширяющих пропускную способность наземных транспортных коридоров», - подчеркивается в сообщении.