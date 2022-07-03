Лукашенко заявил об экспорте украинского зерна через Беларусь

Лукашенко заявил о начале экспорта украинского зерна через Беларусь в балтийские порты, но в очень небольших объемах.

«… Скажите, и где эта проблема зерна сегодня? Почему не стало проблемы? Мы с президентом России прямо обозначили пять, а потом семь маршрутов вывоза этого зерна. Везите! Вы помните мой разговор с генсеком ООН, когда я сказал ему: "Мы пропускаем это зерно, потому что самый выгодный, дешевый путь через Беларусь, но вы снимите санкции". Мне было обещано, что "мы будем решать этот вопрос". "Нет!" - в Вашингтоне сказали. - "Нет! Беларуси, ни в коем случае!", - освежил Лукашенко зерновую тему, выступая на торжественном собрании в субботу по случаю Дня независимости.

«Тогда я сказал: "Ну хорошо, обойдемся, подавитесь, как я говорил, этими санкциями. Вывозите бедным зерно". Почему везут по чайной ложке? Везут. Нам уже предоплату отдали - железной дороге. Везут по чайной ложке. Да потому, что зерна там нет. Там никаких не 20, не 25 миллионов тонн зерна. Там дай бог, чтобы было 4-5 миллионов тонн...», - отметил он.