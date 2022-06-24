Последнее обновление: 24.06.2022 22:59

Разведка Украины: Россия планирует подрыв жилых домов в Мозыре

Россия попытается втянуть Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

“По полученным данным РФ попытается втянуть Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций относительно инфраструктурных объектов и гражданского населения. Для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу”, — говорится в сообщении.

По данным ГУР, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории Беларуси. Планируется серия артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстрелах дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы.

Это, по мнению кремлевских кураторов “спецоперации”, создаст для Лукашенко формальный повод для начала войны. Утверждается, что офицеры ВС Беларуси приступили к эвакуации своих семей из Мозыря.

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