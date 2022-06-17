Лукашенко: Я украинцев за шиворот на переговоры притащил, а они ушли

Украина отказалась от переговоров с Москвой по требованию США, в то время как Россия остается приверженной переговорному процессу.

Такой незамысловатый внешнеполитический анализ от Лукашенко прозвучал сегодня в цехах «Белшины».

"Мы не знаем, как будут развиваться события. Россия сегодня привержена, это я точно знаю, переговорному процессу", - утверждает Лукашенко.

"Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? У нас начался этот диалог, я был в него вовлечен, за шиворот их сюда, можно сказать, притащил. Они ушли. Почему? Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина, и что-то от этого получить", - «смешались в кучу кони, люди»…

Он в очередной раз обвинил Польшу в намерении «оттяпать» Западную Украину.

«… в Польше уже мечтают о Западной Украине. Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали".

По его словам, за спиной Польши стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы. "Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были", - повторил легенду Лукашенко.