В РФ расширили перечень «иноагентов»

Путин подписал закон об «иностранных агентах», ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, который обобщает, дополняет существующее законодательство в этой сфере и расширяет возможности его применения.

Закон позволит объявлять «иностранными агентами» не только тех, кто получает поддержку из-за рубежа, но и просто находится «под иностранным влиянием в иных формах», не получая иностранного финансирования.

«Иноагентам», согласно закону, запретят преподавать в государственных школах и вузах, вести творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по государственным контрактам, проводить экологическую экспертизу, передает Укринформ.

Помимо этого, закон вводит понятие «физических лиц, аффилированных с иностранными агентами». К ним будут относиться учредители, руководители, участники или работники организаций, объявленных «иноагентами».

Для «аффилированных лиц» создадут отдельный реестр, а четыре уже существующих реестра объединят в один. Закон вступит в силу с 1 декабря.

Также Путин подписал закон о создании государственной базы данных экстремистских материалов. Среди прочего предусматривается также ведение реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.