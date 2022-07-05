Госдума РФ поддержала законопроект о спецмерах в экономике при военных действиях за рубежом

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, который позволит властям вводить специальные меры в экономике во время проведения войны с Украиной.

К таким мерам относятся, в частности, запрет на отказ компаний от госконтрактов и привлечение сотрудников к сверхурочной работе, временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

Инициатива не предполагает перепрофилирования предприятий гражданских секторов для нужд вооруженных сил, сообщает Forbes.