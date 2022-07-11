Последнее обновление: 11.07.2022 11:54

В Японии появился завод минимального потребления энергии

Категории: Япония

Японский производитель электронного оборудования продемонстрировал свой новый завод, который практически не потребляет энергии.

«Компания Oki Electric Industry провела показ своего предприятия по выпуску коммуникационного оборудования к северу от Токио. Площадь его производственных помещений превышает 18.000 кв. м. Это первый крупный завод в Японии, здание которого получило сертификат нулевого энергетического баланса», – говорится в публикации на портале nhk.

Отмечается, что промышленное предприятие питается энергией от солнечных батарей, установленных на его крыше. Энергосберегающее оборудование, включающее автоматическую систему регулирования освещения и кондиционирования воздуха в зависимости от операций на заводе, обеспечивает, что электричество не расходуется впустую.

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