Последнее обновление: 10.07.2022 09:52

Канада подтвердила свое решение разблокировать турбину для «Северного потока-1»

Канада разблокирует турбину для газопровода «Северный поток-1» и передаст ее Германии.

Об этом сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон.

Позиция Украины по этому вопросу учитывать не будет, поскольку передача турбины позволит «поддержать способность Европы иметь доступ к надежному и доступному источнику энергии, в то время как она продолжает отказываться от российских нефти и газа», заявил Вилкинсон.

"Канада предоставит ограниченное во времени и подлежащее отмене разрешение Siemens Canada на возвращение в Германию отремонтированных турбин "Северного потока-1", - заявил министр.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование