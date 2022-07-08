Власти РБ отменили повышение тарифов на тепловую и электрическую энергию с 1 июня

МАРТ Беларуси постановлением №45 от 29 июня 2022 года отменил утвержденное ранее повышение с 1 июня уровня тарифов на тепловую и электрическую энергию для отдельных групп потребителей, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее, Совмин РБ отменил запланированное с 1 июня повышение тарифов на тепловую энергию и электрическую энергию для населения, используемую на цели отопления и горячего водоснабжения.

«Аналогично с 1 июня 2022 г. постановлением МАРТ №45 исключено повышение тарифов на тепловую энергию и электрическую энергию, используемую на цели отопления и горячего водоснабжения, для групп потребителей (организаций), в отношении которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения», - говорится в сообщении ведомства.