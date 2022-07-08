Последнее обновление: 08.07.2022 17:44

Россия одобрила изменения в протокол об экспорте нефти в Беларусь

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о ратификации протокола, который вносит изменения в межправительственное соглашение между Россией и Беларусью о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

Одобренные Россией и, ранее, Беларусью поправки в упомянутое соглашение отменяют необходимость таможенного декларирования при экспорте нефтепродуктов в Беларусь не трубопроводным транспортом.

Соглашение было подписано 12 января 2007 года, а протокол к нему - 16 декабря 2021 года в Москве.

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