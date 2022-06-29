Лавров проведет в Минске выездное заседание комиссии «ЦК» Единой России

Глава МИД РФ Сергей Лавров приедет в Минск на 3 дня, где проведет выездное заседание комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в это период времени состоится встреча Лаврова с Лукашенко.

"В период с 29 июня по 1 июля состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск... Запланирована встреча с Лукашенко, а также переговоры с министром иностранных дел этой страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия, а также союзного строительства и актуальные международные проблемы", - сообщила она.