Премьер РБ прочит скорый един рынок нефти и газ с РФ, расчеты в RUB и льготную перевалку

Премьер Беларуси Роман Головченко заявил о скором появлении единого с Россией рынка нефти и газа.

"… мы очень существенно продвинулись вперед к выходу на единый порядок ценообразования на энергоносители для субъектов хозяйствования Беларуси и России. Это даже не сотни миллионов долларов, речь идет о миллиардах долларов. Половина задачи решена в текущем году, полное решение должно состояться, когда мы согласно плану подпишем соответствующие договоры о формировании единого рынка нефти и газа", - заявил Головченко в эфире белорусского ТВ.

Он утверждает, что Беларусь внесет лепту в освобождение мира от доллара.

«В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях», — сказал Головченко, посетовав, что Беларусь очень долго добивалась отвязки расчетов от доллара.

«Это для нас выгодно экономически, мы всегда за это боролись», — пояснил он, отметив, что это позволит миру «уйти от гегемонии доллара»

Головченко сообщил, что стороны готовят проект договора о едином порядке взимания косвенных налогов.

"Сейчас ведется активная работа по интеграции систем взимания косвенных налогов. Это была наша принципиальная позиция: не переход на российскую систему, а именно интеграция. К середине года должны выйти на проект договора о едином порядке взимания косвенных налогов", - уточнил он сроки.

По его словам, в основном речь идет о налоге на добавленную стоимость, с которым происходит большое количество злоупотреблений и мошенничеств со стороны недобросовестных представителей бизнеса.

"Особенно это распространено, когда проходят трансграничные торговые операции, в частности между Россией и Беларусью и другими странами. Мы закольцуем все в единую систему, от точки А до точки В. И если где-то будут выпадения налогов, соответствующие службы будут это видеть и призывать к ответу", - сказал Головченко.

Премьер утверждает, что вот-вот подоспеет соглашение о льготных тарифах на перевалку белорусских грузов в России.

"Мы подбили балансы поставок, знаем объемы грузов. Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры по заключению соответствующего соглашения по льготным тарифам на перевалку белорусских грузов по аналогии с тем, как это было сделано по нефтепродуктам", - сказал он.

По словам Головченко, уже сейчас есть все возможности для перевалки белорусских грузов, так как достаточно терминалов и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, и севернее, в направлении Мурманска, передает Интерфакс.

Премьер подтвердил, что в условиях санкций Беларуси придется большую половину экспорта в Китай поставлять автомобильным транспортом через территорию России.

"… расчеты показывают, что перевозки автомобильным транспортом продукции в Китай с территории Беларуси являются конкурентоспособными", - утверждает Головченко.

Головченко отметил, что до настоящего времени у Беларуси с Россией действует система разрешений, согласно которым белорусские грузоперевозчики не могут выполнить больше определенного количества грузоперевозок.

"Когда транспортная программа будет финализирована, мы снимем эти ограничения", - отметил премьер-министр.

Также он отметил важность выхода на равные тарифы и равное ценообразование для авиаперевозчиков. ""Сейчас у нас есть разница в тарифах для пролета над территорией РФ на аэронавигационное обслуживание для российских авиакомпаний и "Белавиа" или белорусских грузовых авиаперевозчиков. Это все тоже должно быть нивелировано", - заявил он.