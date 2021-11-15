Россия готова стать посредником в разрешении кризиса на границах Беларуси с ЕС

Россия могла бы помочь разрешить кризис с мигрантами на границах Белоруссии с ЕС в качестве переговорного посредника.

"В данном случае - исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти и имеет место", - заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил о том, что Путин проводил по этой теме телефонные разговоры с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, а также контактировал с Лукашенко.

"Собственно, после этого президент высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты ", - добавил пресс-секретарь российского лидера.