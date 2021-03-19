Лукашенко заявил об отсутствии обязательств перед Путиным по конституционной реформе в Беларуси

Лукашенко утверждает, что на переговорах с Путиным тема конституционной реформы не затрагивалась, ну разве что в общих чертах.

"В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас - собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах", - заявил Лукашенко.

По его словам, Путин просто интересовался его планами, мыслями на этот счет.

"Естественно, ни о каком транзите власти, как это в России говорят... Транзит власти один: выборы, народ избрал. Все. Никаких детей, родственников. Я просто клянусь, этого никогда не будет. Мои дети после меня не будут президентами, я уже об этом говорил. Старший сын вообще ушел с госслужбы", - продолжил пенсионер.

Он говорит, что обсуждает с Путиным не белорусский транзит власти, а помощь синеокой.

«Если братья, и хотите, чтобы мы были с вами, - добром подтягивайте нас", - сказал Лукашенко, жалуясь на искусственные барьеры и ограничения в торговле с РФ.

"Вот у нас был такой с ним разговор. И тогда белорусы никогда не будут смотреть ни влево, ни вправо. Но когда вы нас начинаете искусственно где-то наклонять, извините, мы вынуждены отвечать", - заключил пенсионер.