Siemens отвергла данные России о причинах сокращения поставок газа в ФРГ

Значительное сокращение поставок российского газа в Германию произошло по политическим причинам, а не из-за невозвращения турбины для газопровода «Северный поток» с ремонта, как утверждает российская сторона.

Об этом заявил исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер в интервью Süddeutsche Zeitung, передает РБК.

«Очень удобно втягивать [в конфликт] компанию, которая хорошо известна в России, — сказал Кезер. — Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа».

Глава Siemens Energy отметил, что немецкий канцлер Олаф Шольц объективно и уравновешенно реагирует на кризис, пытаясь смягчить эскалацию. Он указал: «В наши дни это подарок. Уже достаточно людей взволнованы».

Речь идет о сокращении поставок российского газа в Германию, о котором в «Газпроме» уведомили немецкую сторону 14 июня. Подача газа упала с плановых 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, на следующий день был выведен из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, что сократило объем прокачки до 67 млн куб. м газа в сутки.