Власти Грузии объяснили нахождение танкера с российской нефтью в Батуми

Служба доходов Министерства финансов Грузии заявила, что не разрешила разгрузить у себя российские нефтепродукты с судна в порту Батуми, подпадающих под санкции из-за агрессии РФ в Украине.

"Судно под турецким флагом вошло в порт Батуми 26 июня этого года. Установленная законодательством проверка обнаружила, что ни судно, ни его владелец не внесены в международный санкционный список. Соответственно, было предоставлено разрешение для судна зайти в грузинский порт, относительно чего были предоставлены необходимые разъяснение Агентством морского транспорта", – говорится в сообщении в Службе доходов.

В то же время проверка документов выявила, что размещенные на судне товары являются грузом, предназначенным для перевозки в Турцию и что груз содержит нефтепродукты, отправленные компанией, в свою очередь внесенной в международный санкционный перечень.

"В связи с приведенным, было отказано в разгрузке и прохождении соответствующих таможенных процедур. В настоящее время судно под турецким флагом вместе с указанным грузом отплывает из порта Батуми", – добавили в ведомстве.

Накануне грузинский оппозиционный телеканал Mtavari сообщил, что в терминале грузинского порта Батуми находится танкер Esen Ka с подпадающими под санкции российскими нефтепродуктами.

Источник канала заявил, что грузинская сторона намерена изменить происхождение груза и отправить его в Европу как нефтяную продукцию из Казахстана, а курируют ситуацию вокруг танкера приближенные к олигарху Бидзине Иванишвили лица – Уча Мамацашвили и Григол Лилуашвили, сообщает "Европейская правда".

Несмотря на заверения властей о том, что Грузия выполняет санкции западных партнеров против РФ, периодически в СМИ появляется информация о том, что россияне обходят санкции с помощью Грузии.