Последнее обновление: 26.06.2022 10:32

G7 обсуждает введение предельных цен на нефть из России

Главы стран-членов G7 (США, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия и Япония) ведут «очень конструктивные» переговоры по вопросу об установлении предельной цены на российскую нефть, чтобы снизить доход от ее продажи, сообщил журналистам источник в правительстве ФРГ, передает Reuters.

«В кругу «семерки» идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать», — сказал он.

По словам источника, переговоры идут «в правильном направлении» и G7 движутся к достижению решения, отмечает РБК.

Саммит G7 в 2022 году проходит в замке Эльмау в Баварии с 26 по 28 июня под председательством Германии.

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