Последнее обновление: 24.06.2022 09:11

Катар потребовал долгосрочных контрактов на продажу СПГ Европе

Катар требует от Европы заключения контрактов на длительный срок, если она хочет больше газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Требование выставлено после того, как Германия заключила 20-летний контракт на покупку СПГ в США. Такое желание может усложнить цель Европы, которая стремится сдержать выбросы парниковых газов, но при этом снизить зависимость от российского газа.

Однако европейцы утверждают, что предложения Катара слишком жесткие и не дают покупателям возможности перенаправить поставки в отличие от контрактов США. По словам источников, переговоры о продолжительности контрактов зашли в тупик с марта, отмечает Интерфакс.

Европейцы с одной стороны боятся заключать слишком длительные контракты на поставку ископаемого топлива, с другой опасаются, что Катар может продать эти объемы в другие страны, в частности, в Азию, и это может поставить под угрозу желание найти замену газу из России.



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