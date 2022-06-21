Хорватия хочет удвоить мощность своего СПГ-терминала на Адриатическом море

Хорватия хочет вдвое увеличить мощность своего терминала для сжиженного природного газа на Адриатическом море.

Как сообщает Euractiv, об этом на встрече инициативы Триморья в Риге заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.

Нынешнюю мощность терминала – 2,9 млрд кубометров в год, хотят увеличить до 6,1 млрд кубометров.

По словам Пленковича, это позволило удовлетворять потребности не только Хорватии, но и соседей. "Мы таким образом сможем сделать Хорватию региональным энергетическим хабом и быть полезными для наших соседей – Словении, Боснии и Герцеговины, Венгрии", – отметил премьер.

Он не стал называть возможные временные рамки, когда этот проект реализуют.

Хорватский терминал СПГ мощностью 2,5 млрд кубометров в год начал работу в январе 2021 года. В 2022 году мощность была увеличена до 2,9 млрд кубометров, что позволяет полностью обеспечить внутренние потребности страны.

Газотранспортная система Хорватии соединена с системами Венгрии, Словении, Италии, Боснии и Герцеговины и Сербии.