Власти Украины арестуют активы белорусской топливной компании

Служба безопасности Украины инициировала арест активов белорусской топливной компании, которая, "причастна к финансированию РФ", говорится в сообщении ведомства.

В числе арестованных активов значатся корпоративные права и банковские счета общей стоимостью около 20 миллионов грн. (около 676 тысяч долларов). Учредителями компании выступают белорусские государственные предприятия. Компания закупала сырьё в России и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран.

"Учитывая это, сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии России против Украины", - подытожили в СБУ.

Названия компании и учредителей не приводятся.