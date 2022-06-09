Последнее обновление: 09.06.2022 18:05

Украина рассчитывает до конца года экспортировать в ЕС электроэнергию на 1,5 млрд евро

Украина надеется до конца года поставить в ЕС электроэнергию на 1,5 млрд евро и нарастить экспорт в будущем.

"До конца года при нормальных условиях мы сможем заработать около 1,5 млрд евро", - сообщила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль, передает Reuters.

Она напомнила, что украинская энергосистема работает синхронно с энергосистемой Евросоюза.

"Мы начали это в марте, и сейчас ЕС открывает нам техническую возможность запускать коммерческие потоки и зарабатывать на этом деньги. Нам очень важно, что... несмотря на войну, мы смогли это сделать на 2,5 года раньше, чем планировалось", – сказала она.

Зеркаль уточнила, что Украина готова к экспорту электроэнергии в Румынию, Венгрию, Словакию и Польшу.

Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E, и во вторник получила право экспортировать свою электроэнергию в Европу, сообщила компания "Укрэнерго".

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