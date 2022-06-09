Последнее обновление: 09.06.2022 18:05

Польша отменяет запрет на пребывание в местности у границы с Беларусью

В Польше с 1 июля прекращает действовать распоряжение о временном запрете пребывания в 183 локациях на границе с Беларусью.

"С 1 июля больше не будет действовать постановление Министерства внутренних дел и администрации о временном запрете на пребывание в 183 местностях на границе Подляского и Люблинского воеводств", - заявил глава МВД Польши Мариуш Каминский.

В то же время воеводы введут запрет на пребывание в двухсотметровой зоне от государственной границы.

Запрет на пребывание в пределах 200 м от границы будет действовать минимум три месяца. За это время на стальном 120 км заборе между Польшей и Беларусью установят электронные устройства для охраны границы. Их калибровка начнется в конце августа, а надзорный центр должен заработать до конца сентября.

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