Последнее обновление: 21.03.2022 14:01

Протестующие второй день блокируют пункт Козловичи на польско-белорусской границе

Пропускной пункт Козловичи на польско-белорусской границе остается заблокированным протестующими уже второй день.

Протестующие из военного вторжения России в Украину не пускают фуры, которые следуют в Беларусь и Россию.

«… по имеющейся информации перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) группа граждан продолжает незаконно блокировать движение грузового транспорта, следующего в Беларусь и Россию. С 20 марта из Польши в Беларусь через указанный пункт пропуска проследовало лишь 47 фур при пропускной способности в 1200 грузовиков», - сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Отмечается, что очередь на выезд из Польши на данном направлении растянулась на десятки километров. Несмотря на возникший на сопредельной стороне затор, польские власти не предпринимают меры для беспрепятственного движения грузовиков и возобновления штатного режима оформления.

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