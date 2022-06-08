США отправляют почти три четверти своего сжиженного газа в Европу

США отправили почти три четверти всего своего сжиженного природного газа в Европу за первые четыре месяца 2022 года, при этом ежедневные поставки в регион более чем в три раза выросли по сравнению со средним показателем прошлого года, сообщило во вторник Управление энергетической информации США.

Это увеличение означает, что на США в настоящее время приходится почти половина европейского импорта LNG, что примерно вдвое больше, чем в 2021 году, сообщает Bloomberg.

В то же время в Азию, куда за последние два года направлялась почти половина грузов LNG из США, в 2022 году объемы сократились вдвое.

В этом году США также увеличили общий объем экспорта LNG. Отгрузки сверхохлажденного топлива выросли на 18% по сравнению с уровнем 2021 года до в среднем 11,5 млрд кубических футов в день после увеличения пропускной способности терминалов Sabine Pass и Calcasieu Pass.