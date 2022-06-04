Украина начала поставки электроэнергии Молдове

Украина с субботы начала поставки электроэнергии в соседнюю Молдову, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что "Энергоатом" заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom, согласно которому планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии по цене $77 за 1 МВт-ч.

В "Энергоатоме" добавили, что за счет поставок украинской электроэнергии Молдова может уменьшить зависимость от генерации на Молдавской государственной районной электростанции (ГРЭС), принадлежащей России.

Энергосистемы Украины и Молдовы были полностью синхронизированы с сетью континентальной Европы ENTSO-E в середине марта 2022 года.