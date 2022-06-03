КГБ Беларуси направил в суд дело на Костусева, Федуту, Зенковича

КГБ завершил предварительное расследование и направил в суд уголовное дело «о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем», говорится в сообщении на сайте ведомства.

"По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены пять человек. Уголовное дело после ознакомления с ним обвиняемых и их защитников передано в Генпрокуратуру РБ для направления в суд", - отметили в ведомстве.

Как следует из сообщения, Юрий Зенкович, Александр Федута и Григорий Костусев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 уголовного кодекса (заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем).

Зенковичу дополнительно инкриминируют ч. 1 ст. 361-1 УК (создание экстремистского формирования и руководство таким формированием), ч. 3 ст. 361 (публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) и ч. 3 ст. 130 (возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц).

Ольга Голубович и Денис Кравчук обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 уголовного кодекса, - активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.

Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил, что лидер партии БНФ Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США.