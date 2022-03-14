Последнее обновление: 14.03.2022 12:56

Власти Беларуси продлили лидеру БНФ срок содержания под стражей

Белорусские власти продлили лидеру БНФ Григорию Костусеву срок содержания под стражей до 12 апреля.

Таким образом, Костусев проведет за решеткой не менее 1 года, сообщает пресс-служба партии.

Григорий Костусев является одним из фигурантов «Дела юриста и пушкиниста». Политики и эксперты обсуждали будущее Беларуси в зум-чате, в том числе и с радикальными предложениями. В какой-то момент некоторых из них заманили на встречу с белорусскими силовиками в Москву и сразу после нее задержали. Костусев был задержан дома в Шклове.

Все задержанные обвиняются в подготовке покушения на Лукашенко.

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