Словакия с июня снизит зависимость от российского газа на 65%

Словакия подписала контракт на поставку норвежского природного газа, который должен покрыть примерно 32% годового потребления страны, чтобы снизить зависимость от российского газа.

Об этом заявил министр экономики Рихард Сулик, пишет "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Topky.

"26 мая заключен контракт на поставку норвежского газа до конца следующего года, что покрывает 32% потребления, а также заключен контракт на поставку LNG-газа", - сказал Сулик.

По словам министра, у словацкой энергетической компании также есть перевалка газа в Хорватии, Бельгии, Италии, а также в Англии, что позволит ежемесячно закачивать и подавать в трубопроводы один-два танкера LNG-газа.

По словам министра, Словакия с начала июня снизит свою зависимость от российского газа на 65%. "Это максимум, чего сейчас можно было бы добиться. Мы прорабатываем и другие варианты, которые есть, но они сложнее. При этом мы также покупаем газ у России в полном объеме", - подчеркнул Сулик.

Министр также сказал, что весь необходимый для страны газ на зиму должен быть к 10 июля.

Годовое потребление природного газа в Словакии составляет около 5,5 млрд кубометров, и на сегодняшний день более 85% покрывалось за счет поставок из России. Диверсификация ресурсов природного газа, а также нефти стала приоритетом для большинства стран ЕС после вторжения на Украину российских войск.