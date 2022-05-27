МАРТ РБ установил рублевые тарифы на услуги по транспортировке нефти

МАРТ Беларуси установил тарифы в российских и белорусских рублях для юридических лиц на услуги по транспортировке нефти на отдельных маршрутах, следует из постановления №40 от 17 мая 2022 года.

Тарифы в белорусских рублях за тонну нетто без НДС установлены для трех маршрутов: Унеча (Высокое) (граница РФ и Беларуси) - Мозырь - ОАО "Мозырский НПЗ" - 3,2 рубля, Унеча (Высокое) (граница РФ и Беларуси) - линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) Мозырь - 3,06 рубля, ЛПДС Мозырь - ОАО "Мозырский НПЗ" - 0,14 рубля.

Для двух маршрутов тарифы установлены в российских рублях: Унеча (Высокое) (граница РФ и Беларуси) - ЛПДС Мозырь - 85,39 рубля, ЛПДС Мозырь - ОАО "Мозырский НПЗ" - 3,74 рубля.