Британский флот может сопровождать украинские зерновозы в условиях российской блокады портов

Великобритания рассматривает возможность отправки военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

"Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно", - пишет The Times, сообщает УНН.

Как указано, "коалиция желающих" будет стремиться прорвать российскую блокаду через несколько недель, обеспечив "защитный коридор" из Одессы через Босфор.

Есть опасения, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает, и "США также заявили, что направляют ракеты большой дальности, чтобы убрать российские корабли", пишет издание.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, обсуждавший коридор с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сказал, что в коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие страны, зависящие от зерна.

Предполагается, что Египет, сильно пострадавший от недостатка пшеницы, может принять участие, отмечает издание.