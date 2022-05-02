ООН: 4,5 млн т зерна заблокированы в портах Украины

В украинских портах скопилось около 4,5 т зерна, их не могут вывезти, заявил в интервью Немецкому агентству печати (DPA) директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик.

«В настоящее время почти 4,5 млн т зерна застряли в украинских портах и на судах и не могут быть использованы», — сказал Фрик.

Он указал, что голод не следует использовать в качестве оружия ни в политическом, ни в экономическом отношении. Глава продовольственной программы отметил, что стоит двойная задача: продовольствие должно попасть людям как на территории Украины, так и в других странах мира, чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».

Россия и Украина являются одними из крупнейших мировых поставщиков пшеницы, говорится в отчете американской Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза. В начавшемся в июле сезоне 2021-2022, на долю российских поставщиков пришлось 16% экспорта пшеницы в мире, украинских — 10%. Лидирует Евросоюз, на него приходится 18%, у Австралии 13%, США — 11%, Индии — 5%, передает РБК.

При этом Украина находится в лидерах по экспорту кукурузы в мире, ее доля равняется 14% (у России — 2%). Экспорт российских и украинских поставщиков подсолнечного масла и шрота прежде составляла порядка 80%.

«Россия и Украина являются важными игроками на мировом рынке продовольствия, и почти 50 стран зависят от них в обеспечении не менее 30 процентов своих потребностей в импорте пшеницы», — сообщил в конце апреля глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй.