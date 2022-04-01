Российские войска повредили в Украине шесть зернохранилищ

С начала российского военного вторжения войска РФ разрушили не менее шести зернохранилищ на востоке Украины.

Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Это указывает на серьезность российских атак, которые влияют на глобальное продовольствие.

"По состоянию на конец марта в результате этих нападений было повреждено по меньшей мере шесть зерновых хранилищ", - сказал чиновник.

Подобное развитие событий происходит из-за того, что чиновники во всем мире волнуются о последствиях для глобальной поставки продовольствия вследствие вторжения в Украину.

"Повреждение Россией этих зерновых силосов является ярким примером того, как война Путина напрямую влияет на гражданское население в Украине и угрожает продовольственной безопасности во всем мире", – сказал чиновник.

Поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от украинского экспорта пшеницы, уничтожение этих продовольственных запасов и складских помещений может привести к дефициту и повышению цены в и без того уязвимых экономиках.

Как известно, российский флот блокирует доступ к украинским портам, фактически прекращая экспорт зерна, и не дает примерно 94 кораблям, перевозящим продовольствие для мирового рынка, достичь Средиземного моря.