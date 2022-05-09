Зеленский обсудил с главой Евросовета разблокировку украинских портов

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обсудил немедленные меры для разблокирования украинских портов с главой Евросовета Шарлем Мишелем, который в понедельник прибыл с визитом в Одессу.

Об этом президент Зеленский сообщил в Telegram, пишет "Европейская правда".

"Пообщался с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который посетил Одессу. Важно не допустить продовольственного кризиса в мире, вызванного агрессивными действиями России", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул необходимость принять немедленные меры для разблокирования украинских портов для экспорта пшеницы.

"Ценю смелую позицию президента Европейского совета и его личное присутствие в Одессе. Благодарен за постоянную поддержку нашей страны со стороны ЕС во многих сферах", - добавил Владимир Зеленский.

Ранее, премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада поможет Украине разработать варианты того, как экспортировать украинское зерно для поддержания глобальной продовольственной безопасности, пострадавшей из-за вторжения России в страну.

Около 25 миллионов тонн зерна застряли в Украине и не могут быть экспортированы из-за проблем с инфраструктурой и заблокированных черноморских портов.

"Мы знаем, что люди во всем мире будут голодать из-за действий России", - сказал Трюдо.

"В Украине есть зерно, которое ожидает отправки. Мы должны убедиться, что Россия не препятствует тому, чтобы зерно попало к тем, кто в нем нуждается", - добавил он.

Киев пытается осуществлять экспорт через западную границу и через порты на реке Дунай. По словам Трюдо, поставки через речные порты Дуная могут быть частью решения.

Он не раскрыл подробностей, но добавил, что рассматривается ряд вариантов.

"Мы просто хотим решить очень конкретную проблему", – отметил он.