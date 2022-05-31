Украина требует международных гарантий для экспорта зерна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает необходимым начать международную операцию в Черном море для восстановления экспорта украинской пшеницы, переговоры о гарантиях третьих стран уже идут.

Об этом министр заявил в интервью итальянской газете Repubblica, передает РБК.

«Мы должны быть очень осторожны, по этой причине односторонних гарантий Кремля недостаточно. Нам нужно, чтобы третьи страны взяли на себя ответственность за выполнение соглашения. Мы также не против вмешательства ООН. Наша главная забота состоит в том, чтобы наша пшеница попала в те страны, которые в ней нуждаются», — сказал Кулеба.

Министр заявил, что экспорт пшеницы с Украины может возобновиться, если «дружественные» страны направят в Черное море корабли для разминирования и сопровождения коммерческих грузов из портов. На вопрос, что для Украины могло бы стать лучшим решением проблемы с экспортом зерна через порты, он ответил: «Начать международную операцию в Черном море».

Кулеба уточнил, что Украина уже обратилась к странам, которые хотела бы привлечь к организации экспорта пшеницы, и переговоры находятся «на продвинутом этапе». «Мы находимся в контакте как с ООН, так и со странами-гарантами», — сказал он.

По словам министра, восстановление экспорта зерна является «гонкой со временем» и чтобы избежать «катастрофических последствий» от задержек поставок, украинские порты необходимо разблокировать не позднее чем через две недели.

Тем временем, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страну 8 июня посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Интерфакс.

Предполагается, что министры обсудят возможность открыть коридор для вывоза украинского зерна из заблокированных портов.

Газета Daily Sabah пишет, что вместе с Лавровым в Турции ожидается и военная делегация.

На прошлой неделе высокопоставленный турецкий чиновник сказал этому изданию, что Анкара обсуждает с Москвой и Киевом предложение открыть коридор через Босфор для экспорта украинского зерна. Он также отмечал, что из Турции зерно можно будет перенаправить на рынки, где на него есть спрос.