Китай увеличил импорт российской нефти

Китай нарастил импорт российской нефти сорта ESPO, которую добывают в Восточной Сибири, пишет Bloomberg.

По данным аналитической компании Vortexa Ltd., в мае 20 из 21 нефтяного танкера, загружаемого в порту Козьмино в Находке, направлялись в Китай. Всего в мае из этого порта должно отплыть 33 судна с нефтью ESPO, при этом все оставшиеся из запланированных на текущий месяц рейсов в КНР, ожидают аналитики. Единственное судно, которое не направилось в мае в Китай, должно доставить груз в порт Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов.

В Vortexa заявили, что в апреле в Китай отправлялись 27 из 32 танкеров с нефтью ESPO, в марте — 24 из 31, а в феврале — 20 из 26. Другими покупателями были нефтеперерабатывающие заводы в Японии и Южной Корее, а также на Гавайях.

Как отмечает Bloomberg, Китай с готовностью приобретает российскую нефть, в то время как большинство других покупателей избегают ее экспорта из-за военной операции на Украине; при этом сорт ESPO — один из самых привлекательных, в том числе из-за небольшого расстояния доставки. На фоне неопределенности в отношении спроса на нефть Пекин ведет с Москвой переговоры о возможном пополнении своих стратегических запасов дешевым сырьем, пишет агентство.

О том, что Китай нарастил поставки нефти из России на фоне отказа от них западных стран, также сообщил Reuters. По оценке Vortexa Analytics, морской импорт нефти в эту страну в мае подскочил до почти рекордных 1,1 млн барр. в сутки по сравнению с 750 тыс. в первом квартале и 800 тыс. барр. в сутки в прошлом году, передает РБК.

В апреле Reuters со ссылкой на источники сообщал, что китайские государственные компании сохраняют действующие контракты на поставки нефти из России, но воздерживаются от заключения новых на фоне осторожной позиции Пекина в связи с западными санкциями против Москвы.