Литва отказалась покупать газ, нефть и электричество из России

Оператор биржи Nord Pool принял решение с воскресенья , 22 мая, не покупать российскую электроэнергию у единственного ее импортера в странах Балтии – группы Inter RAO, что значит, что с воскресенья в Литве не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии, сообщает Минэнерго.

"Это очень важный рубеж не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", - заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис, передает Delfi.

Министр подчеркнул, что полной энергетической независимости Литва достигнет тогда, когда успешно завершит синхронизацию, а свои потребности в электричестве покроет за счет местной зеленой энергетики и станет государством-экспортером.

Потребности Литвы в газе обеспечиваются за счет терминала СПГ в Клайпеде, куда поставляют газ из США, в электричестве – за счет местного электричества и импорта из стран ЕС через имеющиеся соединения со Швецией, Латвией и Польшей. Завод Orlen Lietuva отказался от российской нефти месяц назад.