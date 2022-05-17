США предложат введение пошлин на российскую нефть как альтернативу эмбарго

Представители министерства финансов США заявили во вторник, что планируют предложить на этой неделе финансовую встречу G7, чтобы европейские страны ввели тарифы на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго.

Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Тарифный механизм, предложенный Соединенными Штатами, будет разработан для того, чтобы удержать российскую нефть на рынке, но ограничить объем доходов, которые могут поступать в Москву от экспорта, заявили представители министерства финансов, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Министры финансов и управляющие центральными банками из "Большой семерки" должны встретиться в конце этой недели.

По словам чиновников, поскольку российская нефть продается со скидкой по сравнению с мировыми эталонами, тариф может быть установлен на уровне, одновременно компенсирующем часть этого разрыва и снижающему прибыль России. Но он должен быть достаточно низким, чтобы Россия зарабатывала больше, чем ее производственные издержки, что дает стимул продолжать экспорт, добавили они.

Оставив российскую нефть на рынке, заявили чиновники, они смогут избежать дальнейших скачков цен на нефть через европейское эмбарго, что может компенсировать влияние эмбарго на доходы России.

Чиновники заявили, что многие правительства очень хотят поскорее прекратить покупать российскую нефть, но это связано с высоким риском того, что прямое эмбарго может значительно повысить цену на нефть.

По их словам, министерство финансов изучает механизмы ценообразования, включая тарифы, чтобы помочь оградить мировую экономику от дальнейших убытков от высоких цен на энергоносители.

"Деньги от тарифов можно было бы направить в фонд восстановления и реконструкции Украины, удовлетворив желание заставить Москву оплатить хотя бы часть масштабных усилий по восстановлению", - говорится в сообщении.

Предложение поступило после того, как лидер G7 Марио Драги на прошлой неделе во время встречи с президентом США Джо Байденом выдвинул идею создания "картеля" покупателей нефти, чтобы помочь ограничить цены.