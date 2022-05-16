Лукашенко вернулся к идее регулирования интернета с помощью «китайского файрвола»

Лукашенко предложил странам ОДКБ пойти по пути Китая в информационной борьбе в интернете, реанимировав давнюю идею белорусских властей.

"Надо подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете", - сказал Лукашенко на сходке ОДКБ в Москве, говоря о противодействии вызовам и угрозам в информационном пространстве, включая борьбу с фейками и дезинформацией.

"Понятно, что против нас развернута сейчас гибридная война с составляющей частью, в которой основной является информационная война. Для того чтобы этому противостоять, следует по максимуму использовать потенциал соглашения ОДКБ 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности, активнее продвигать ОДКБ в социальных сетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты, с целью действенного реагирования на фейки и информационные вбросы", - заявил Лукашенко.