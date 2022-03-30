Последнее обновление: 30.03.2022 18:59

Власти Беларуси объявили «Ника и Майка» экстремистским формированием

Белорусские власти в лице МВД РБ объявили телеграм-канал «Ник и Майк» экстремистским формированием.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование