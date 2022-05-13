Россия остановит поставки электроэнергии в Финляндию из-за НАТО

RAO Nordic, дочерняя компания российской энергетической компании "Интер РАО", сообщила, что с 14 мая не будет поставлять электричество в Финляндию.

"К сожалению, мы вынуждены отметить, что за объемы, которые были проданы на бирже Nord Pool с 6 мая, средства еще не поступили на наш банковский счет. Эта ситуация является исключительной и произошла впервые за более чем двадцать лет нашей торговой истории. Мы надеемся, что ситуация в скором времени разрешится, и торговля электроэнергией с Россией возобновится", - говорится в официальном сообщении RAO Nordic.

По информации компании Fingrid, контролирующей электросети Финляндии, этот шаг не создаст угрозы для финского рынка электроэнергии, так как электроэнергия из России составляет около 10% общего потребления электроэнергии Финляндией.

На этой неделе президент и премьер Финляндии выступили за безотлагательное представление заявки на вступление в НАТО. Ожидается, что Хельсинки подадут заявку на присоединение к Альянсу в ближайшее время, передает «Европейская правда».

В то же время Кремль заявил, что это будет угрожать России и пообещал ответные шаги. В Финляндии опасаются, что "месть России" может относиться и к сфере энергетики. По данным СМИ, финским политикам сообщили о возможности прекращения газоснабжения из России в мае. В марте Финляндия сократила импорт российской нефти на 70%.