Премьер Японии заявил о поэтапном отказе от российской нефти

Япония будет постепенно отказываться от импорта нефти из РФ, сохраняя при этом свои интересы в нефтегазовых проектах на Дальнем Востоке России, заявил в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Это очень трудное решение, но единство G7 сейчас важнее всего", - цитируют Кисиду японские СМИ, передает Интерфакс.

При этом он отметил, что проекты на Сахалине жизненно важны для энергетической безопасности Японии.

"Мы предпримем шаги по поэтапному отказу таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия для жизни и деловой активности японцев, но наш план по сохранению наших интересов остается неизменным", - сообщил премьер.

Правительство и японские компании владеют долями в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" по добыче природного газа и нефти.

Британская Shell PLC вышла из проекта "Сахалин-2" всего через несколько дней после начала спецоперации на Украине. Американская компания Exxon Mobil Corp. также объявила о своем выходе из проекта "Сахалин-1".

Лидеры стран G7 в воскресенье заявили о приверженности поэтапному отказу от импорта российской нефти.