Лукашенко знает, что может Байден и чего не хочет Путин

Лукашенко сегодня выступил экспертом мировой политики, рассказав в интервью Associated Press, на что способен Байден и чего не хочет Путин, по крайней мере, как это выглядит со стороны глобуса Беларуси.

По его словам, Байден может всего за неделю, причем вербально, остановить войну в Украине. Лукашенко допустил, что власти Украины хотят дипломатическим путем остановить боевые действия в стране, но не могут.

"Может, руководство Украины и хочет, но не может. Не может по одной причине: потому что сегодня не Зеленский управляет Украиной. Пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения. Вы там (США и Запад – ред.) управляете. Если только Джо Байден скажет: "Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили - давайте прекращайте. Война никому не нужна, она невыгодна", в течение недели все прекратится", - утверждает Лукашенко.

Одновременно. Он настаивает на том, что Путину не нужна заварушка с НАТО: «Скорее всего, он не хочет глобального столкновения с НАТО».

"Воспользуйтесь этим и сделайте все, чтобы этого не было", - не переставал поучать Лукашенко.