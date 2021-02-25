МИД РБ обвинил дипломатов ЕС в давлении на суды

МИД Беларуси назвал вмешательством во внутренние дела страны присутствие зарубежных дипломатов на судебных заседаниях по «резонансным» делам.

«В настоящее время мы наблюдаем попытку внедрения западными странами новой практики – практики воздействия на суд через дипломатов. Необоснованное присутствие иностранных дипломатов на открытых судебных заседаниях по делам, не касающимся их граждан, является, по сути, попыткой скрытого участия в принятии судебного решения путем оказания давления на суд», - заявил в минувшую среду пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз, отвечая на соответствующий вопрос.

«При этом, подчеркну, такое давление оказывается не иностранным гражданином в личном качестве, а именно дипломатом как официальным представителем зарубежного государства. То есть, речь идет о де-факто давлении на суд со стороны иностранного государства», - уточнил он.

Он назвал такую практику «неприемлемой для любого суверенного государства как с точки зрения недопустимости вмешательства во внутренние дела, так и с точки зрения недопустимости нарушения независимости судебной власти».

«Попытки оказания зарубежными государствами давления на белорусскую судебную систему, включая спланированные PR-акции коллективного посещения иностранными дипломатами судебных процессов по делам, напрямую не связанным с гражданами этих государств, и не могут рассматриваться иначе как злоупотребление дипломатическим статусом. Мы оставляем за собой право пресекать такие попытки с использованием всех юридических возможностей, в соответствии с национальным законодательством и международным правом, включая механизмы, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях», - предупредил представитель МИД РБ.