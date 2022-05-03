ЕС запланировал активизировать сотрудничество с Африкой для замены российского газа

Европейский союз будет стремиться активизировать сотрудничество с африканскими странами для замещения импорта российского газа и снижения зависимости от РФ почти на две трети в текущем году, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект документа Евросоюза.

Страны Африки, в частности, Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают в значительной степени неиспользованный потенциал сжиженного природного газа, говорится в сообщении.

По данным агентства, документ, предусматривающий расширение внешнего энергетического взаимодействия, может быть принят Еврокомиссией в конце мая месяца в рамках пакета мер по реализации плана блока по сокращению энергетической зависимости от Москвы, передает Интерфакс.

Согласно проекту, план ЕС по увеличению импорта СПГ на 50 млрд кубометров и увеличению поставок трубопроводного газа из других стран, кроме России, на 10 млрд кубометров "требует установления отношений с традиционными поставщиками на новой основе и расширения торговли с новыми появляющимися поставщиками", отмечает агентство.

Ключевые шаги включают полную реализацию соглашения с США о поставке дополнительных 15 млрд кубометров СПГ в 2022 году и около 50 млрд кубометров ежегодно до 2030 года.

Предусматривается также подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок СПГ в Европу к лету этого года.

Блок планирует поддержать удвоение пропускной способности Южного газового коридора, по которому доставляется газ из Азербайджана, до 20 миллиардов кубометров в год.