Крупнейший импортер российского угля в Индии отказался от новых закупок

Крупнейший индийский импортер российского угля в первом квартале этого года компания Tata Steel отказалась от новых поставок из России в связи с «неопределенностью из-за международных санкций».

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление представителя компании.

«Чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, мы нашли альтернативные источники сырья, поскольку сделки с российскими поставщиками и банкирами в настоящее время сопряжены с большой неопределенностью в результате международных санкций, введенных в отношении России», — сказал представитель Tata Steel.

В первом квартале 2022 года, по данным отраслевого ресурса CoalMint, Tata Steel импортировала 617 тыс. т российского угля, а в прошлом месяце было поставлено 246 тыс. т. Эти закупки были сделаны еще до начала военного вторжения РФ в Украину.

Financial Times подчеркивает, что Tata Steel пошла на данный шаг, несмотря на острый дефицит угля в стране. Согласно данным издания, порядка 70% электрогенерации в Индии приходится именно на уголь, однако его запасы из-за рекордной жары почти наполовину ниже по сравнению со средними показателями для нынешнего времени года, в связи с чем индийские власти предупреждают о перебоях в подаче электроэнергии.

О планах прекратить закупки угля в России Tata Steel сообщила в середине апреля, передает РБК.

«Мы приняли сознательное решение прекратить вести дела с Россией. Для обеспечения непрерывности бизнеса все наши сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах начнут использовать альтернативные источники сырья», — говорилось в заявлении компании.