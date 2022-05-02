ЕС разрешит Венгрии и Словакии импорт российской нефти

Европейская комиссия (ЕК) может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух представителей Евросоюза.

По словам одного из собеседников агентства, Еврокомиссия, чтобы «сохранить единство блока», может либо позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, либо предложить этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти.

Источники также уточнили, что запрет на поставки нефти из России, скорее всего, будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале следующего года. Reuters напомнил, что шестой пакет санкций против России может быть представлен уже в среду, 4 мая.

По данным Международного энергетического агентства за 2021 год, Словакия и Венгрия зависели от импорта нефтепродуктов из России на 96% и 58% соответственно, передает РБК.

Ранее 2 мая источники телеканала ZDF сообщили, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти. Кроме этого, по данным телеканала, против эмбарго также выступают Испания, Италия и Греция.