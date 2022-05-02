Финская Fennovoima разорвала контракт с «Росатомом» на строительство АЭС

Заказчик строительства АЭС «Ханхикиви» в Финляндии компания Fennovoima разорвала контракт с российским «Росатомом», говорится в сообщении на сайте компании.

«Сотрудничество с проектом RAOS (компания RAOS Project входит в госкорпорацию «Росатом». — РБК) прекращается с немедленным вступлением в силу, как и работы по проектированию и лицензированию, а также работы на площадке «Ханхикиви-1», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что военное вторжение России в Украину «усугубило риски для проекта», а многие логистические цепочки оказались нарушены, передает РБК.

«Решение о расторжении EPC-контракта с RAOS Project далось нелегко. В таком большом проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его», — заявил председатель правления Fennovoimа Эса Хярмяль.

АЭС «Ханхикиви» планировалась к возведению на севере Финляндии, энергоблок мощностью 1,2 ГВт должен был быть сооружен по российской технологии ВВЭР-1200. Общая стоимость проекта оценивалась в €7–7,5 млрд. «Росатом» планировал профинансировать строительство на €5 млрд, из них €2,4 млрд — из Фонда национального благосостояния.

Контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» «Росатом» и Fennovoima подписали в декабре 2013 года. Тем не менее сроки начала строительства проекта неоднократно переносились. Изначально Fennovoima планировала получить разрешение на строительство АЭС в 2017 году, затем — в 2021 году, а позже, после начала военной операции на Украине, — во второй половине 2022 года.

Финская сторона объясняла задержки в выдаче лицензии на строительство АЭС повышенными требованиями Центра радиационной безопасности Финляндии (STUK), который считается «самым строгим» регулятором в отрасли.

В свою очередь, глава «Росатома» Алексей Лихачев указывал, что перенос срока ввода энергоблока АЭС вызван экономической выгодой для финской стороны. Это связано с тем, что «сдвинулся весь сценарий развития финской энергосистемы», говорил он в интервью РБК. «И если раньше в их понимании наш блок был востребован в 2023–2025 годах, то сейчас — к концу 2020-х годов. Есть ощущение, что объективно экономически финской стороне выгодна схема с запуском блока в 2027–2028 годах», — говорил он.