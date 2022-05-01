Германия поддержала эмбарго на импорт нефти из России

Правительство ФРГ поддержало планы Евросоюза ввести запрет на импорт нефти из России и высказалось за введение эмбарго.

Об этом сообщает немецкое агентство dpa, ссылаясь на дипломатов в Брюсселе.

Германия выступала против нефтяного эмбарго, однако за последнее время страна сократила свою зависимость от российских энергоносителей с 35% до 12%. Поэтому, как сообщает dpa, канцлер Олаф Шольц поддержит эмбарго.

Отмечается, что Германия заключила сделку с Польшей об импорте нефти через польский порт на Балтике.

Против эмбарго пока выступают Австрия, Венгрия, Словакия, Греция, Испания, и Италия. Эти страны либо чрезмерно зависят от российской нефти, либо опасаются резкого роста цен на энергию для потребителей.

Однако решение Германии поддержать эмбарго делает его более вероятным, уточняет dpa.