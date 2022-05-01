Власти Чехии заявили о рекордном заполнении газохранилищ страны

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил, что в подземных газохранилищах республики накоплено более 1 млрд куб. м природного газа и они наполнены на 30%, что на 1 мая является рекордным показателем в истории.

"Чехия накопила в своих газохранилищах более 1 млрд куб. м природного газа. Они наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая. К концу месяца газохранилища должны быть заполнены более чем на 50% ", - отметил Сикела.

Чехия стремится максимально быстро создать максимальные запасы газа в связи с ситуацией на Украине. отметил он. Более 90% этого вида энергетического сырья республика получает из России, передает ТАСС со ссылкой на чешские СМИ.

"Наша цель, чтобы газохранилища в начале будущего отопительного сезона были заполнены как минимум на 80%. Это около 2,8 млрд куб. м. газа. И мы этого достигнем", - сказал глава Минпромторга.

В случае немедленной остановки поставок российского газа, по словам Сикелы, главные проблемы испытали бы предприятия химической промышленности и стекольные заводы республики. Между тем премьер-министр страны Петр Фиала в пятницу проинформировал, что Чехия не намерена в рублях производить расчеты за газ, так как это, по его мнению, было бы нарушением антироссийских санкций.